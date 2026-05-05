2024年に本誌「FLASH」が企画した「全国お天気キャスター総選挙」で1位になり、翌年も2位に選ばれた気象予報士・防災士の久保井朝美。

2026年3月末まで『サタデーウオッチ9』（NHK）、現在は同じくNHKの『午後LIVE ニュースーン』『首都圏ネットワーク』などで多くのNHK番組で気象解説を担当しているが、自身のXで同局の看板番組である大河ドラマ『豊臣兄弟！』のタイトル名を間違えるという、痛恨のミスを犯してしまい、ファンからイジられる事態になっている。

「久保井さんは3月3日、小さなチェック柄のブラウスに茶色のロングスカート、黒のパンプスというシックな装いの写真をXに投稿しましたが、そこに添えられた文章が《帰って豊臣秀吉！と岸辺露伴みよー》だったのです。

大河ドラマのタイトルは『豊臣秀吉！』ではなく『豊臣兄弟！』です。これにたちまちファンから《「豊臣兄弟！」では？》《朝美ちゃん 豊臣兄弟ね》などのリプライが寄せられ、久保井さんも《間違えました 豊臣兄弟！です 総ツッコミに愛を感じました ありがとうございます》と投稿していました」（芸能記者）

XやInstagramでプライベートショットやお気に入りのファッションを紹介している久保井。Instagramのフォロワー数は4万人超、Xも2万8000人超のフォロワー数（どちらも5月5日現在）で注目度も高い。

「久保井さんは日本城郭検定2級を持ち、城めぐりが趣味で『城好き気象予報士とめぐる名城37 天気が変えた戦国・近世の城』（PHP研究所）という著書もある筋金入りの“歴女”です。歴史についての知識が豊富なあまり、大河のタイトルではなく、人物名が無意識に出てしまったのかもしれませんね」（同前）

こうした「やっちゃった！」的なミスも愛される理由なのかもしれない。