5月3日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』に、女優の有村架純がゲスト出演した。そこに、有村の親友である高畑充希が、インタビューに答える形で登場し、明かされたあるエピソードが話題となっている。

有村は、MCの林修が“時代のカリスマ”と対峙する企画『インタビュアー林修』に登場。「あまり自分のことをテレビで話さない」と、緊張した面持ちでスタジオに現れた。女優としてのこれまでの歩みを振り返るなかで、親交の深い高畑がメッセージを寄せた。

「有村さんと12年来の親友だという高畑さんは、有村さんの穏やかな素顔を明かしました。さらに1月、高畑さんが出産した際には『産んだ次の日に会いにきてくれた』と、産後すぐ駆けつけたことを告白し、生まれた子どもを見ながら『人間、産んだな』と感慨深い思いを吐露していたと語りました」（テレビ局関係者）

しかし、このエピソードに視聴者は騒然。Xには、出産の翌日に訪問する行動を疑問視する声があがったのだ。

《出産翌日に訪問ってさすがに配慮なさすぎんか》

《翌日は友達なら遠慮してほしい》

一般的な感覚とかけ離れた行動に、あ然とする視聴者もいたようだ。

「産後は、母体が疲労していることや、生まれたばかりの赤ちゃんの免疫力が低いこともあり、家族以外の面会を避けるのが一般的とされます。1カ月ほどは、外出を避けるように気をつける時期です。出産翌日に“友人”が会いに行くというエピソードには、違和感を持った視聴者も多かったようです」（芸能担当記者）

それほどに2人の間柄は、家族のような関係だということもいえる。

「インタビューでは、高畑さんも『芸能界で出会った友達のなかでも、家族寄り』だと親密さを明かしていました。それを聞いた有村さんが少し涙ぐむ場面もあり、互いの信頼を感じさせました。10代から築いてきた2人の絆は、世間が思う以上に深いようです」（前出・テレビ局関係者）

苦楽をともにしてきた有村と高畑。これほど強い絆があれば、産後直後に会うのも当然か。