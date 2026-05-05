TBSの宇賀神メグアナウンサーが「こどもの日」である5日、自身のインスタグラムを更新し、幼少期の写真を公開した。



【写真】2ちゃい、ちびメグ ちょっぴりギャルなの

この日は、同局「THE TIME,」の「こどもの日SP企画」として100人の子供たちを招待。赤坂サカス前広場で「シマエナガ体操」を披露していた。宇賀神アナは「こどもの日 THE TIME,シマエナガ体操 そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま 配信をご覧いただいた皆さま 朝早くからありがとうございました!」と感謝。「中高時代の友人も遊びに来てくれました。お天気にも恵まれ、無事に開催できて良かったです。」と喜んだ。



さらに「こどもの日ということで インスタライブでもクイズになった写真を一枚。」とコメントし、自身の子供の頃の写真を掲載した。「なぜか眉間に皺を寄せて裏ピースをしている2歳の私です…。」と説明。「明日の放送もぜひご覧ください!!」とアピールした。



「#こどもの日 #まさかの裏ピース」というハッシュタグも。2歳の自身が、まるでギャルのような「裏ピース」をしていることに自らツッ込んでいた。



（よろず～ニュース編集部）