◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル＝１３頭立て）

第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１は５日、船橋競馬場で砂の猛者１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）が１６００メートルを争う。昨年の帝王賞、ＪＢＣクラシックでＪｐｎ１を２勝したＪＲＡのミッキーファイトが中心だ１、２着に入った地方所属馬にさきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和）、帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井）への優先出走権が与えられる。

４月２９日の羽田盃をフィンガーで制した田中博厩舎が、今週もミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）でダートグレードレース連勝を狙う。予定していたドバイ遠征を回避したことで、中間はじっくり乗り込まれてきた。最終追い切りのパートナーは２勝馬だったとはいえ、目いっぱいの相手に持ったままで併入したのはさすがだ。今年初戦を制し、次の目標への弾みをつける。

昨年１０月に同じ左回り１６００メートルの南部杯・Ｊｐｎ１を圧勝しているウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）。船橋はＪＢＣクラシック（５着）で経験しており、コース２度目の慣れが見込める。前走でフェブラリーＳ連覇を達成したコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）。３着だった昨年と同様のローテーションで今年もかしわ記念に挑む。上位争い必至だ。