◇プロ野球セ・リーグ 中日7−3阪神(5日、バンテリンドーム)

中日は首位阪神から2試合連続逆転勝利となりました。先発の金丸夢斗投手が7回2失点の力投で3勝目です。

初回、金丸投手は3番の森下翔太選手に8号ソロを浴び、先制点を献上。それでも2回にボスラー選手が早川太貴投手から2号ソロを放ち、すぐに追いつきます。

さらに3回には内野安打や2つの四球で満塁とし、村松開人選手がライトへの走者一掃タイムリー三塁打を放ち、勝ち越しに成功。4回には土田龍空選手がソロホームランを放つなど、早川投手をノックアウトします。

援護を受けた金丸投手は、4回、5回と2イニング連続3者凡退。6回は2アウト2塁で森下選手を迎えますが、レフトフライに打ち取ります。7回は前川右京選手に1号ソロを浴び、「ホームランがもったいなかった」と振り返りますが、7回102球、4安打、6奪三振、1四球、2失点の力投をみせました。

打線は7回に4番手の及川雅貴投手を攻めて、石伊雄太選手の犠牲フライで7点目。8回は2番手の牧野憲伸投手が2安打と四球で1アウト満塁としますが、3番手の杉浦稔大投手が森下選手をセカンドゴロで併殺。ピンチを切り抜けました。

9回は福敬登投手が佐藤輝明選手に9号ソロを浴びますが、後続は抑えゲームセット。金丸投手はルーキーイヤーの2勝を上回る3勝目です。また打線は相手の5つの四球をしっかり得点につなげました。

中日は前日に今季7戦目で阪神に初勝利。3点差を跳ね返しての勝利でしたが、この日も逆転勝利。今季11勝20敗の借金9となりました。