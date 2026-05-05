◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（５日・東京Ｄ）

巨人が１点差で勝利して連敗を３で止めた。

今季初先発の赤星は５回無失点と好投。

打線は４回に松本とダルベックの四球で１死一、二塁の好機を作ると、捕手の大城がチーム初安打となる３ランを放った。

６回からは船迫、高梨、田中瑛、コンディション不良から復帰登板の大勢とつなぎ、９回はマルティネスが締めた。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―大城の一発が効いた。

「本当にあれが決勝点になりましたので。ナイスホームランでしたね」

―大城は初球から行った。

「チャンスだったので積極的にいったと思いますし。それがいい結果につながったんじゃないですかね」

―今季初先発の赤星は５回無失点。

「よく粘って、５回まで投げてくれたなと思いました」

―６人の投手リレーで１点差勝利。

「もう９連戦も今日と明日で終わりますんで。ピッチャー全員使ってでもと思って、今日はいこうと思ってました」

―大勢が復帰登板。

「もう問題なく投げられているので安心しました」

―大勢、マルティネスに、泉口、吉川の二遊間で形も見えてきた。

「そうですね、多少は落ち着いたかなと思いますけど。選手たちがなんとか、今日の試合に関しては粘って勝ち取ってくれたんでね、明日も継続してくれればなと思います」

―明日は９連戦の締めくくり。

「とにかく、明日のためにいい準備をさせたいなと思います」

―長打の大きさを感じる試合だった。

「もうその通りですね」

―内角の難しい球だった。

「いや、もう技術うんぬんじゃなくて、ああいうチャンスで積極的にスイングをかけられたかどうかをこちらは見てますので。最高の結果になったんじゃないですかね」

―赤星は今季初先発で５回まで。

「ちょっと球威落ちてきてたんで。さすがに先発調整をさせてなかったので、スパッと。その時はそれがベストだと思って代えさせてもらいました」

―次への期待も持てる内容だった。

「もちろん次も行ってもらいますし、球数ももうちょい増やしていって、もう少しでも長く投げてくれればうれしいなと思います」