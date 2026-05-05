◆パ・リーグ オリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）

打線が振るわず９回に１点を奪うのがやっと。２カード連続７度目のカード負け越しが決まり、１３勝１８敗で借金５となった。

先発のジャクソンは６回１０８球を投げて８安打２四球５失点で３敗目を喫した。初回、先頭・宗の振り逃げ（記録は三振と暴投）やボークなどで１死三塁のピンチを招くと、西川に左前適時打を許した。続く中川に中越え二塁打で１死二、三塁。ここで森友に中前２点打を打たれて３点を失った。６回１死から宜保の中前安打、麦谷の右翼線三塁打で４点目。１死三塁で紅林に中犠飛を打たれて５点目を失った。

打線はオリックス先発のジェリーに４回まで完全投球をされた。３点ビハインドの５回、先頭のソトの三塁内野安打を足がかりに１死一、二塁としたが、寺地は二ゴロ併殺打で無得点。５点を追う７回は１死二塁も池田は三邪飛、代打・井上は三飛で得点できず。８回はオリックス２番手の山崎から先頭の友杉が中前安打も、寺地、代打・石川慎が空振り三振、小川は左飛で無得点に終わった。

６日のカード３戦目は、３連敗阻止、自身の２年ぶり勝利をかけて西野が先発マウンドに立つ。