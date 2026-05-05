国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。今年は２０２３年以来３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。

これまでの最短ホールは１９９１、９２年のミヤギテレビ杯（宮城・松島チサンＣＣ）１６番パー３の１１５ヤードで、３４年ぶりの“更新”となる。コースセッティング担当の茂木宏美は「短いクラブでしっかりとスピンコントロールの技術を追求するため」と狙いを語った。

ティーグラウンドとグリーンの間には大きな池が広がる。グリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。ピンが手前に切られたこの日、インコース９ホールを回った小祝さくら（ニトリ）は、第１打で５０度のウェッジを選択。「今日はしっかり池に入れた。それを頭に入れて、奧から攻めるように気をつけたい。ピンより手前に落ちたらバックスピンがかかって全部池という感じだった。ピンより奧に落として戻すというイメージをしっかり持って打たないと」と用心した。

今季２勝の高橋彩華（サーフビバレッジ）は「ビックリしました。マジかーって思って。ウェッジじゃん、って」と目を丸くした。「スピンはそこそこ入る。普通のピンポジションだと簡単になっちゃうから、多分とんでもない縁にピンを切ってくるんじゃないかなと読んでいる」とイメージした。

１５番は追い風が吹くことが多い。「フォローで手前５メートルとかに切られたら、ウェッジでもシビアになる。以外とスコアは伸びないんじゃないかな。『距離が短いからここでバーディー』とはいかないんじゃないかなと思っている」。５４度か５０度、風によってはピッチングウェッジも想定に入れている。

２週連続優勝がかかる菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は「風が吹いたらけっこうむずいかも」。初出場の平塚新夢（あむ、Ｋｎｏｍａｋ）も「ティーアップをして１００ヤード以下を打つことはあまりないので、ちょっと気持ち悪いというか違和感がある」と警戒した。（高木 恵）