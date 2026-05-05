テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が４日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

この日は「テレビの裏方の本音 どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング」。テレビスタッフ８０人へのアンケートで制作サイドから高評価されている芸人を調べた。

「自身のポジションを把握した上で、確実に仕事をこなしてくれる」などの理由で、さらば青春の光・東ブクロがランクイン。「こちらの説明が不足している中で、場を最高潮に盛り上げてくださった際には感動した」「担当番組でいろんな企画に出てもらいましたが、毎度面白くしてくれる。過去のスキャンダルやクズ芸人の肩書がなかったら、実は麒麟の川島（明）さんのようにＭＣもトークもツッコミも大喜利もこなせて、どんな番組にもハマるような芸人さんなんじゃないかなと感じた」といった絶賛コメントが並んだ。

井口は「こんなか…？また、さらばのＹｏｕＴｕｂｅファンが登場してんじゃねえだろうなぁ！」と、東ブクロへの高評価に噛みついて笑わせたが、久保田は、東ブクロがＭＣを務めるトーク番組での共演を述懐。

「いや、ブクロってこんなこと言うんや…！みたいな、あるんですよ。インフルエンサーとの対談みたいなときにバッて刺したんですよ。『僕たちは芸事としてお金をもらってる。あなたたちは芸事じゃない形でお金をもらってるけど。そのへんについては、こっちのことも含めてどう思ってるんですか？』って。こいつ、こんなこと言うんや…！と思って。だから、刺すことを言えるんですよ…」と、核心に迫る発言に感心させられることがあると話した。

井口も久保田の評価には納得しながら「そこはあるかもしんないですね。モテるという強みみたいな。あるんじゃないですか？どうなろうが。このインフルエンサーに嫌われようがどうしようが」とうなずいていた。