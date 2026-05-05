UNIQLO×セシリー バンセン初コラボ♡大人もキッズも楽しむ春夏新作

UNIQLOから、コペンハーゲン発ブランド・セシリー バンセンとの初コラボコレクションが2026年5月22日（金）より登場します。繊細でロマンティックなデザインに、ユニクロならではの着心地や実用性を融合。大人向けのウィメンズラインに加え、ブランド初となるガールズラインも展開され、親子でリンクコーデも楽しめる注目コレクションです。

フェミニンさ際立つウィメンズ全8アイテム

今回のウィメンズラインは全8アイテム。フラワーモチーフやフリル、シャーリング、ボリュームスリーブなど、セシリー バンセンらしい華やかなディテールが魅力です。

グラフィックT

フリルT

シャーリングTノースリーブ

シャーリングボリュームスリーブT

シャーリングスカート

フリルTワンピース

シャーリングワンピースノースリーブ

価格はカットソー1,990円～2,990円、スカート4,990円、ドレス3,990円～5,990円（税込）。単品使いはもちろん、セットアップで着こなせば旬のスタイルが完成します。

伸縮性素材を採用し、見た目だけでなく快適な着心地にもこだわっています。

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初登場のガールズラインにも注目♡

ブランド初となるガールズラインは全5アイテム。大人コレクションとリンクしたデザインで、親子コーデを楽しめるのが魅力です。

グラフィックT

フリルT

シャーリングスコート

フリルワンピー

シャーリングワンピースノースリーブ

スコートはかわいらしい見た目に加え、ウエスト調節機能や両サイドポケット付きで実用性も十分です。

価格はカットソー1,290円～1,500円、スコート2,490円、ドレス2,990円～3,990円（税込）。毎日のおしゃれが楽しくなるラインナップです。

発売日・先行予約情報をチェック

発売日は2026年5月22日（金）。フルラインナップは全国79店舗とUNIQLOオンラインストアにて販売予定です。

※一部商品を国内全店舗で展開します。

また、オンライン先行予約販売は5月8日（金）8:15～5月14日（木）まで実施。商品は5月18日（月）～5月22日（金）の期間で順次配送予定です。

※先行予約販売予定数が上限に達し次第終了となります。

※オンライン先行予約販売で完売した場合も、5月22日（金）より店舗・オンラインサイトにて通常販売を実施します。

まとめ

UNIQLOとセシリー バンセンの初コラボは、特別感のあるデザインを日常に取り入れやすい価格で楽しめる貴重なコレクション。

上品なフェミニンさと快適な着心地を両立し、大人も子どもも心ときめくアイテムがそろいました。人気が予想されるため、気になる方は先行予約や発売日のチェックをお忘れなく♪