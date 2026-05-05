「もう居場所はない」欧州名門の主力だったサムライ戦士、まさかの３戦連続出番なしで現地識者も騒然「何かあるに違いない。態度とかね」
ついに３試合連続で出場機会が与えられなかった。ここ５試合でピッチに立ったのは１回。それも出場時間は17分しかなかった。スコットランドの名門セルティックに所属する旗手怜央はシーズン終盤戦で苦境にある。
一年を通じて好不調の波が指摘されてきた旗手だが、特に直近はプレーする機会がなくなっている。５月３日のハイバーニアン戦でも出場機会がなく、リーグ戦ではここ４試合で３試合をベンチから見守った。スコティッシュ・カップ準決勝も、延長戦までもつれ込んだにもかかわらず、マーティン・オニール監督から声をかけられていない。
加入してから常に中盤の主力だった旗手は、絶対的な存在としての立場を失っている。ただ、大一番の強さは周知のとおりだ。今季も宿敵レンジャーズとのアウェーでの対戦で印象を残した。
次節はそのレンジャーズとのダービーマッチだ。それだけに、28歳MFの起用をめぐる議論も絶えない。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、ポール・スレーンは「レンジャーズとの試合で彼は途中出場し、完全に試合を変えた。じつに見事だった。『シーズンの残りも彼が出るだろう』と思ったはずだ」と話した。
「そしてダンディー戦に彼は出た。だが、以降は外れている。その間にエンゲルスが戻ってきた。私は、オニールの下でハタテの居場所はないと思う。何かほかにあるに違いない。態度とかね」
それでも、アンディ・ハリデイは「でも、レンジャーズ戦には出るだろう。レンジャーズ戦には出てくるんじゃないかな？」と、オールド・ファームでの起用を予想している。
しかし、スレーンは「確かにレンジャーズ戦で彼がいかに良いかは見てきたとおりだ。でも、もう彼の居場所がないと思う。特にアルネ・エンゲルスが戻ってきた今はね」との見解を示した。
残りわずかで逆転優勝を目指す２位セルティックにとって、３位レンジャーズとのホームでのビッグマッチは勝利必須の一戦。旗手はその舞台に立つ機会を与えられるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
一年を通じて好不調の波が指摘されてきた旗手だが、特に直近はプレーする機会がなくなっている。５月３日のハイバーニアン戦でも出場機会がなく、リーグ戦ではここ４試合で３試合をベンチから見守った。スコティッシュ・カップ準決勝も、延長戦までもつれ込んだにもかかわらず、マーティン・オニール監督から声をかけられていない。
次節はそのレンジャーズとのダービーマッチだ。それだけに、28歳MFの起用をめぐる議論も絶えない。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、ポール・スレーンは「レンジャーズとの試合で彼は途中出場し、完全に試合を変えた。じつに見事だった。『シーズンの残りも彼が出るだろう』と思ったはずだ」と話した。
「そしてダンディー戦に彼は出た。だが、以降は外れている。その間にエンゲルスが戻ってきた。私は、オニールの下でハタテの居場所はないと思う。何かほかにあるに違いない。態度とかね」
それでも、アンディ・ハリデイは「でも、レンジャーズ戦には出るだろう。レンジャーズ戦には出てくるんじゃないかな？」と、オールド・ファームでの起用を予想している。
しかし、スレーンは「確かにレンジャーズ戦で彼がいかに良いかは見てきたとおりだ。でも、もう彼の居場所がないと思う。特にアルネ・エンゲルスが戻ってきた今はね」との見解を示した。
残りわずかで逆転優勝を目指す２位セルティックにとって、３位レンジャーズとのホームでのビッグマッチは勝利必須の一戦。旗手はその舞台に立つ機会を与えられるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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