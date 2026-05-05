「もう居場所はない」欧州名門の主力だったサムライ戦士、まさかの３戦連続出番なしで現地識者も騒然「何かあるに違いない。態度とかね」

「もう居場所はない」欧州名門の主力だったサムライ戦士、まさかの３戦連続出番なしで現地識者も騒然「何かあるに違いない。態度とかね」