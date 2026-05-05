新潟県妙高市の上信越道の新井パーキングエリアで5月4日、20台以上の車の窓ガラスが割れる被害がありました。強風で飛ばされた石が原因と見られていますが、大型連休中の行楽客などに影響が出ました。

4日、妙高市の上信越道・上りの新井パーキングエリアで発生したのが…



【リポート】

「妙高市の新井パーキング。停止している車の後ろの窓ガラスが割れてしまっています」



20台以上の車の窓ガラスが割れる被害。



警察によりますと、4日午後3時すぎ、「石が飛んできて車の窓ガラスが割れた」と複数の通報があったということです。



【被害者】

「ご飯を食べて終わって戻ってきたらガラスが割れていて、周りの人に聞いたところ、小石が飛んでガラスが割れたと」



県内では4日、上越市高田で26．4m、上越市大潟で23．1mの最大瞬間風速を観測するなど午後から風の強い状態が続いていました。



車の中に残されていたのは風で飛ばされたと見られる小石。被害を受けた男性は大型連休に帰省し、帰る途中だったと言いますが。



【被害者】

「これからレッカーで、人間は電車移動」



連休の後半に発生した思わぬ事態。中には連休を行楽地で過ごし、余裕を持って早めに帰ろうとしたところ被害にあったという人も。



【被害者】

「ゴールデンウイークなので一日早めに帰ろうかなと思って、大きい道の駅があって立ち寄ったが、戻ってきたらこんな感じという。ついていない」



また、窓ガラスが割れたことにより、県外から訪れていた20代の女性が右足を切る軽いケガをしたということです。



警察は目撃者の聞き取りなどから、強風が原因で窓ガラスが割れたとみて詳しい状況を調べています。