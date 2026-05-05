トリンドル玲奈「ママになっても相変わらずかわいい」 第1子出産後の姿に反響「はあああカワイイ」
俳優のトリンドル玲奈（34）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産後の近影を公開し、変わらぬ美貌に反響が集まっている。
【写真】「ママになっても相変わらずかわいい」第1子を出産したトリンドル玲奈の近影
投稿では「ママになってさらにメイク楽しむぞ」とコメントを添え、柔らかな光に包まれたナチュラルなメイク姿を披露。透明感のある肌や繊細なアイメイクが印象的なカットとなっていた。
写真では、頬杖をつきながらカメラを見つめるショットや、横顔の美しさが際立つカットなどが公開され、落ち着いた雰囲気の中にもかわいらしさが際立っている。
コメント欄には「はあああカワイイ」「ママになっても相変わらずかわいい」「天使」「ピンクのハイライトが可愛すぎます」といった声が相次ぎ、出産後も変わらぬ魅力に称賛が寄せられていた。
【写真】「ママになっても相変わらずかわいい」第1子を出産したトリンドル玲奈の近影
投稿では「ママになってさらにメイク楽しむぞ」とコメントを添え、柔らかな光に包まれたナチュラルなメイク姿を披露。透明感のある肌や繊細なアイメイクが印象的なカットとなっていた。
写真では、頬杖をつきながらカメラを見つめるショットや、横顔の美しさが際立つカットなどが公開され、落ち着いた雰囲気の中にもかわいらしさが際立っている。
コメント欄には「はあああカワイイ」「ママになっても相変わらずかわいい」「天使」「ピンクのハイライトが可愛すぎます」といった声が相次ぎ、出産後も変わらぬ魅力に称賛が寄せられていた。