◇静岡県学生野球春季リーグ第２週第２日 日大国際１６―０聖隷クリストファー大＝５回コールド（５日・日大御園球場）

降雨で未消化分の１試合、日大国際対聖隷クリストファー大戦が行われた。３季連続３１回目のリーグ制覇を狙う日大国際は相手投手の乱調につけ込み、初回から打者１４人で一挙に８得点を奪うなど５回コールドで圧勝。通算１１勝１敗で静岡産業大と並んで首位に立った。

危なげなく白星を積み上げた。毎回得点で１６点を奪い、投げては４投手の継投で無失点に抑えた。盤石な試合運びで、今季はここまで１１戦全敗だった聖隷を一蹴した。

前週は東海大静岡との第１戦に敗れ、連勝が９でストップしたが、２戦目をコールド勝ちして雪辱。嫌な流れを食い止めた。今春から指揮を執る衣川隆夫監督（４６）は「きょうの試合は、落とすわけにはいかなかった。３連覇を切らすわけにはいきませんから」と、うなずいた。

Ｖ争いは１敗の２校に絞られた。中３日で最終週（９、１０日・浜松球場）は、優勝をかけて静岡産業大と直接対決。今季はここまで３８打数１９安打で打率５割を放ち、３度目の首位打者にばく進中の大豆生田優輝主将（４年）は「タイトルと優勝を目指したい」と、キッパリ。一気に連勝して静岡県の頂点に上り詰める。