国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。２週連続優勝＆メジャー初制覇を狙う菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は練習ラウンドでインコース９ホールを回った。

前週のＮＴＴドコモビジネスレディスは２位に５打差の独走で１年ぶり４勝目。祝福メッセージは約５００件届いたといい「圧勝だったね、とか言われるとすごいうれしい。ドライバーとアイアンが今年はすごい調子が良いので、そこを良いねと言ってもらえると本当に自信になった」と笑みを浮かべた。

西コース開催は３年ぶり。２０２２年は５位に入った一方で、２３年は予選落ちを味わってきた。今季パーオン率１位を誇るショットメーカーは「西はとにかく難しい。ティーショット、セカンドショットもすごく大事になる。グリーンが速くて硬いので、すごく読みづらそう」と警戒した。

２週連続＆メジャー初優勝がかかる大会へ「メジャーを取りたいという目標はあるので頑張りたい」と気合十分だ。ゴルフ界の「自称アイドル」は前週の優勝会見後、最終１８番グリーン脇で約１００人以上のファンの前でＣＤデビュー曲「君の救世主になりたくて！」を歌い、ダンスを披露した。今大会はゴールデンウィークで大観客の来場が予想されるだけに「もう１回、今週もやりたいですね」と“優勝ライブ”で盛り上げる。