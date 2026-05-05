◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト(5日、東京ドーム)

ヤクルトが巨人に接戦で敗れました。

先発はここまで2勝3敗の吉村貢司郎投手が今季6試合目の登板。この日は序盤から3イニング連続で無安打投球の好投を披露します。

しかし4回、2つの四球でランナーを貯めると、巨人・大城卓三選手にライトへの3ランホームランを浴び先制点を許しました。

ヤクルト打線は6回、先頭のサンタナ選手が巨人の2番手・船迫大雅投手からレフトへの第8号ソロホームランを放ち、1点を返します。さらに古賀優大選手が四球、内山壮真選手がヒットでチャンスを広げると、北村恵吾選手のショートゴロの間に1点を追加し、1点差に詰め寄りました。

吉村投手は7回まで打たれたヒットはホームランの1本のみ。8回もマウンドに上がると1死から門脇誠選手にこの試合2本目のヒットとなるツーベースを浴びると、キャベッジ選手に四球を与え一、二塁のピンチを招きます。それでも後続を打ち取り、無失点で切り抜けました。

しかし攻撃陣は9回、巨人の守護神ライデル・マルティネス投手に抑えられ得点できず。吉村投手は8回100球、被安打2、4奪三振の好投を見せましたが、5回の3ランに泣き、敗れました。