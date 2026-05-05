俳優草刈正雄（73）が5日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。亡き元米兵の父の墓参りをしたことを回顧した。

草刈は元米兵のロバート・トーラーさんと、母スエ子さんとの間に生まれた。幼少期、父については「戦争で亡くなった」と教えられていたが、テレビ番組の取材で父が83歳まで米国で存命だったことを知った。

番組で米国を訪れた際、父の墓参にも訪れたが、「僕は薄情な人間ですかね。別に何も…」と、特別な感情はわかなかったという。

「ただ、（いとこの）ジェイさんに聞いたところで、『（ロバートさんは）どんなおやじさんでした？』みたいなことを言ったら、『浮き沈みが激しかったね』とか。少し似てるところがあるかもしれませんね」と笑みを浮かべた。

また、ロバートさんにはスエ子さんらと米国で暮らす意向があったが、家族の反対を受けて断念。スエ子さんは米国に手紙を送っていたが、反対されていることを察して「きっぱりけじめをつけた」という。

それでも、スエ子さんはロバートさんを非難することはなく「（悪口は）一度も聞いたことがなかったですね。それは、おふくろ立派だなと思いますね」と話していた。