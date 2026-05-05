一皿で満足！ちくわでスピーディーに完成「塩昆布焼きそば」
【画像で見る】ちくわと塩昆布のうまみでカンタン味付け「塩昆布焼きそば」
忙しい日に便利な焼きそば。ちくわを使って簡単・ボリューミーにアレンジしてみませんか。ちくわはそのままでも食べられる食材なので、火の通りを気にせずにサッと作れるのも嬉しいポイント。ワンプレートでしっかり食べごたえのある焼きそばレシピのご紹介です。
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■ ちくわとレタスの塩昆布焼きそば
焼きそば用麺でかんたん「ひと皿麺」。ちくわと塩昆布のうまみで味つけも簡単！
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・えのき ...1袋(約100g)
・レタス ...6枚
・焼きそば用麺 ...2玉
・塩昆布 ...20g
・ごま油
・塩
【作り方】
1. ちくわは1cm幅の斜め切りにし、えのきは長さを半分に切ってほぐす。レタスは食べやすい大きさにちぎる。
2. フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、ちくわ、えのきを入れて炒める。えのきがしんなりしたら、焼きそば用麺を加え、水大さじ3を回し入れてほぐしながら約2分炒める。レタス、塩昆布、塩少々を加え、炒め合わせる。
(1人分390kcal/塩分3.3g レシピ考案／新谷友里江)
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ちくわと塩昆布の風味がマッチして、いつもの焼きそばとは一味違ったおいしさを楽しめそうです！
レシピ考案／新谷友里江 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。