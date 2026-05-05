「レディースオールスター・Ｇ２」（５日、まるがめ）

開会式が行われ、岩崎芳美、喜多須杏奈、井上遥妃の徳島支部３人と香川支部の平高奈菜がこん身のコスプレを披露。会場を大いに盛り上げた。

まず先陣を切ったのは岩崎。「いらっしゃいませ〜。スナックよしみよ〜」とママに扮（ふん）して登場した。「今日のおすすめは球磨焼酎の白岳と、ぶっかけうどんよ」と叫んで強烈なインパクトを刻んだ。

セクシー担当の喜多須はチャイナドレスで登場。「クラブあんなのママです。人気ナンバーワンクラブを目指して頑張ります。毎日来なきゃだ・め・よ」とアピールし、ファンの歓声を浴びていた。

出場選手２位の１万７６９３票で初日ドリーム戦２号艇の井上遥妃も同じくチャイナドレスで壇上に。「いらっしゃいませ〜。今節は人気ナンバーツーのはるひだよ。人気ナンバーワンまであと一歩。人気ナンバーワンになりた〜い」と目標を掲げて笑いを誘った。

さらに地元の平高奈菜もドレス姿で対抗。「みんなただいま。お久しぶり！」と１か月のＦ休み明けを宣言し、「休みが明けてやっとお店をオープンすることにしたわ」とコンセプトはスナックのママだという。「愛媛の有名なお酒はマダムロシャス！」と郷土愛をアピールして存在感を放った。