ゴールデンゲームズinのべおか

陸上のゴールデンゲームズinのべおかが4日、宮崎県延岡市で行われ、男子5000メートルで早稲田大1年の増子陽太が13分20秒35のU20日本新記録を樹立した。4月に自身がマークした13分22秒87をさらに更新。ファンの間に衝撃が広がっている。

増子は5000メートル2組で激走。森凪也（Honda）、塩尻和也（富士通）の実業団勢や中央大3年の岡田開成には及ばなかったが、13分20秒35で9位に入った。

4月の金栗記念選抜で自身がマークした13分22秒87をさらに更新するU20日本新記録。早稲田大の花田勝彦監督は自身のXに、「増子陽太が自己ベストを更新しました。 万全ではない中でもしっかりまとめた素晴らしい走りでした。お疲れ様でした！」とつづった。

X上のファンにも衝撃が走り、「増子君強すぎでは？」「増子陽太バケモンすぎる」「増子陽太、万全ではなかった模様…」「増子1年の春でこれはやばい 在学中に日本新出すだろ」「増子なにこれ」などのコメントが寄せられた。増子と学法石川高の同級生、栗村凌（中大1年）も13分21秒99の好タイムをマークした。

増子は昨年の全国高校駅伝の1区（10キロ）で28分20秒の日本人最高記録をマークして区間賞。区間2位の新妻遼己、同3位の本田桜二郎ともに今春、早稲田大に入学した。

早稲田大は今年の箱根駅伝4区区間賞の鈴木琉胤（2年）、“山の名探偵”工藤慎作（4年）らも含めて超充実布陣。箱根駅伝制覇へ大きな期待がかかっている。



（THE ANSWER編集部）