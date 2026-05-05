５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に俳優の草刈正雄（７３）が出演。７歳の孫とのエピソードを明かした。

１８歳でモデルとしてデビュー後、俳優に転身し活躍。長女はタレントで実業家の紅蘭で、紅蘭の長女である初孫は７歳になった。

孫について「かわいいですね」と表情を崩した草刈。「一緒にキャッチボールしたり、サッカーしたり、女の子なんですが男の子みたいに（遊んでいる）」と話した。

黒柳徹子から「パパって呼ばれてるんですって？」と問われると、「はい。パパって呼ぶんですよ、何でか分からないけど。紅蘭が（両親を）パパ、ママって呼んで、自分のことをマミーって呼ばせてるからかな」と返答。

「いいんじゃないかと思ってるんですけど、学校の友だちとか呼んでくると、友だちに紹介する時は『おじいちゃん』って使い分けてる（笑）たいしたもんです」と、孫娘との様子を語った。

番組ではその孫が描いた似顔絵も紹介。黒柳が「似てる！」と感心すると、「垂れ目が似てるかな。うまいですね」と、満面の笑みを浮かべ、メロメロの様子だった。