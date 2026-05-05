【あすから】チ・チャンウク＆パク・ミニョン、ロマンチックなキスシーンが話題に 韓国ドラマ『ヒーラー〜最高の恋人〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチ・チャンウク、パク・ミニョンが共演する韓国ドラマ『ヒーラー〜最高の恋人〜』（ノーカット日本語字幕版／全20話／2015年）が、あす6日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月・火・水曜 前11：30〜後1：30）
【場面ショット】チ・チャンウク、『ヒーラー〜最高の恋人〜』で3つの顔を演じ分け
同作は、韓国ドラマ史上最高にロマンチックなピュア・ラブストーリー。窮地に現れ、助けてくれる正体不明の男、ヒーラー。顔も知らないのに、なぜか胸がときめく彼は、すぐ傍にいるあいつだった!?
劇中、チ・チャンウクとパク・ミニョンの可愛らしいラブストーリーとともに、さまざまな設定のロマンチックなキスシーンが話題に。
チ・チャンウクが日本で不動の人気を誇る地位まで駆け上がるきっかけとなった本作では、切れ者のヒーラー、気弱な新聞記者、人を避けて生きる孤独な青年という3つの顔を見事に演じ分け話題となった。
■あらすじ
闇の便利屋「ヒーラー」、ソ・ジョンフ（チ・チャンウク）は、殺人以外ならどんな依頼もこなす業界屈指のレジェンドで、誰もその顔を見たことはない。そんな彼のもとに、1人の女性を捜してほしいという依頼が入る。ターゲットは、三流インターネット新聞「サムデーニュース」の熱血記者チェ・ヨンシン（パク・ミニョン）。依頼主は、ABS放送局のスター記者、キム・ムンホ（ユ・ジテ）だった。彼女を見つけ出したジョンフだったが、さらにムンホから“ヨンシンの夢を調べる”という新たな依頼が届く。奇妙な依頼を不審に思いつつも、新人記者パク・ボンスとして彼女の職場に潜入する。そんな中、ある事件によりジョンフ、さらにヨンシンが狙われるように。ヨンシンは後輩ボンスに心を許しつつ、自分の危機に現れる正体不明の男、ヒーラーに惹かれていくが…。一方で、ムンホはある過去の出来事に苦悩し、ヨンシンを一流記者に育てようとしていた。
■演出
イ・ジョンソプ『製パン王 キム・タック』『七日の王妃』『ダリとカムジャタン〜真逆なフタリ〜』
キム・ジヌ『グッド・ドクター』『推理の女王』『SUITS／スーツ〜運命の選択〜』
■脚本
ソン・ジナ『太王四神記』『シンイ-信義-』『王は愛する』
■キャスト
チ・チャンウク『奇皇后 ふたつの愛 涙の誓い』『コンビニのセッピョル』『あなたが願いを言えば』
パク・ミニョン『キム秘書はいったい、なぜ？』『彼女の私生活』『私の夫と結婚して』
ユ・ジテ『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』『花様年華〜君といた季節〜』『ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え』
【場面ショット】チ・チャンウク、『ヒーラー〜最高の恋人〜』で3つの顔を演じ分け
同作は、韓国ドラマ史上最高にロマンチックなピュア・ラブストーリー。窮地に現れ、助けてくれる正体不明の男、ヒーラー。顔も知らないのに、なぜか胸がときめく彼は、すぐ傍にいるあいつだった!?
チ・チャンウクが日本で不動の人気を誇る地位まで駆け上がるきっかけとなった本作では、切れ者のヒーラー、気弱な新聞記者、人を避けて生きる孤独な青年という3つの顔を見事に演じ分け話題となった。
■あらすじ
闇の便利屋「ヒーラー」、ソ・ジョンフ（チ・チャンウク）は、殺人以外ならどんな依頼もこなす業界屈指のレジェンドで、誰もその顔を見たことはない。そんな彼のもとに、1人の女性を捜してほしいという依頼が入る。ターゲットは、三流インターネット新聞「サムデーニュース」の熱血記者チェ・ヨンシン（パク・ミニョン）。依頼主は、ABS放送局のスター記者、キム・ムンホ（ユ・ジテ）だった。彼女を見つけ出したジョンフだったが、さらにムンホから“ヨンシンの夢を調べる”という新たな依頼が届く。奇妙な依頼を不審に思いつつも、新人記者パク・ボンスとして彼女の職場に潜入する。そんな中、ある事件によりジョンフ、さらにヨンシンが狙われるように。ヨンシンは後輩ボンスに心を許しつつ、自分の危機に現れる正体不明の男、ヒーラーに惹かれていくが…。一方で、ムンホはある過去の出来事に苦悩し、ヨンシンを一流記者に育てようとしていた。
■演出
イ・ジョンソプ『製パン王 キム・タック』『七日の王妃』『ダリとカムジャタン〜真逆なフタリ〜』
キム・ジヌ『グッド・ドクター』『推理の女王』『SUITS／スーツ〜運命の選択〜』
■脚本
ソン・ジナ『太王四神記』『シンイ-信義-』『王は愛する』
■キャスト
チ・チャンウク『奇皇后 ふたつの愛 涙の誓い』『コンビニのセッピョル』『あなたが願いを言えば』
パク・ミニョン『キム秘書はいったい、なぜ？』『彼女の私生活』『私の夫と結婚して』
ユ・ジテ『マッド・ドッグ〜失われた愛を求めて〜』『花様年華〜君といた季節〜』『ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え』