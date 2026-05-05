かつてはチェルシーでプレーしたT・シウバ。古巣の現状に何を思うか。（C）Getty Images

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　現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは16位のノッティンガム・フォレストと本拠地のスタンフォード・ブリッジで対戦。１−３で完敗し、これで６連敗となった。

　２分、15分、52分に失点。90＋３分にジョアン・ペドロのオーバーヘッド弾で１点を返すのがやっとだった。低調なパフォーマンスに終始したなか、ファンの注目を集めたのが、スタンドで観戦していたチアゴ・シウバの姿だ。

　かつてチェルシーに所属した41歳の元ブラジル代表DFは、在籍４シーズンで公式戦通算155試合に出場。チャンピオンズリーグ制覇にも貢献するなど、守備の要として活躍した。

　英衛星放送『Sky Sports』は公式Xで、「チアゴ・シウバはスタンフォード・ブリッジで目にしている状況に落胆している」と綴り、同選手が険しい表情を浮かべる様子を動画で公開。SNS上では次のような声が上がった。
 
「心が痛む」
「この動画はチェルシーファンのリアクションそのものだ」
「ドン引きしてるよ」
「今のチェルシーに必要なのはまさに彼だ」
「完全に嫌悪感を抱いてる」
「泣いてない？」
「サポーターと同じ顔だ」

　古巣の苦境を目の当たりにし、現在はポルトでプレーする名手も複雑な思いを抱いたのではないだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】古巣の６連敗に不満？ T・シウバが険しい表情でスタンド観戦

 