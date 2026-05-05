「サポーターと同じ顔だ」古巣チェルシーの６連敗に落胆？ スタンド観戦の41歳名手の表情に「ドン引きしてるよ」「心が痛む」の声
現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは16位のノッティンガム・フォレストと本拠地のスタンフォード・ブリッジで対戦。１−３で完敗し、これで６連敗となった。
２分、15分、52分に失点。90＋３分にジョアン・ペドロのオーバーヘッド弾で１点を返すのがやっとだった。低調なパフォーマンスに終始したなか、ファンの注目を集めたのが、スタンドで観戦していたチアゴ・シウバの姿だ。
かつてチェルシーに所属した41歳の元ブラジル代表DFは、在籍４シーズンで公式戦通算155試合に出場。チャンピオンズリーグ制覇にも貢献するなど、守備の要として活躍した。
英衛星放送『Sky Sports』は公式Xで、「チアゴ・シウバはスタンフォード・ブリッジで目にしている状況に落胆している」と綴り、同選手が険しい表情を浮かべる様子を動画で公開。SNS上では次のような声が上がった。
「心が痛む」
「この動画はチェルシーファンのリアクションそのものだ」
「ドン引きしてるよ」
「今のチェルシーに必要なのはまさに彼だ」
「完全に嫌悪感を抱いてる」
「泣いてない？」
「サポーターと同じ顔だ」
古巣の苦境を目の当たりにし、現在はポルトでプレーする名手も複雑な思いを抱いたのではないだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古巣の６連敗に不満？ T・シウバが険しい表情でスタンド観戦
２分、15分、52分に失点。90＋３分にジョアン・ペドロのオーバーヘッド弾で１点を返すのがやっとだった。低調なパフォーマンスに終始したなか、ファンの注目を集めたのが、スタンドで観戦していたチアゴ・シウバの姿だ。
英衛星放送『Sky Sports』は公式Xで、「チアゴ・シウバはスタンフォード・ブリッジで目にしている状況に落胆している」と綴り、同選手が険しい表情を浮かべる様子を動画で公開。SNS上では次のような声が上がった。
「心が痛む」
「この動画はチェルシーファンのリアクションそのものだ」
「ドン引きしてるよ」
「今のチェルシーに必要なのはまさに彼だ」
「完全に嫌悪感を抱いてる」
「泣いてない？」
「サポーターと同じ顔だ」
古巣の苦境を目の当たりにし、現在はポルトでプレーする名手も複雑な思いを抱いたのではないだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古巣の６連敗に不満？ T・シウバが険しい表情でスタンド観戦