５月５日は「こどもの日」です。



北海道内では天候に恵まれ行楽日和となり、イベントが開かれるなど、賑わいを見せています。



（井上カメラマン）「絶好の快晴となりました、５月５日こどもの日です。定山渓温泉の名物、こいのぼりも気持ちよさそうに泳いでいます」



札幌市南区の定山渓温泉です。



およそ４００匹もの色とりどりのこいのぼりが空を泳いでいました。



子どもの健やかな成長を願い、毎年飾られています。





旭川市ではクレーン車のアームにこいのぼりが取り付けられ、ずらりと並びました。全長は５５メートル、迫力ある光景を作り出しています。（鷲見記者）「赤れんが庁舎の入口です。たくさんのこいのぼりが訪れた人たちを出迎えています」札幌市中央区の赤れんが庁舎では、周りに大きなこいのぼりが飾られ、記念撮影をしている人がいました。５日の道内は５月中旬から下旬並みの気温となったところが多くなりました。（記者）「こいのぼりは好き？」（子ども）「わー！」（江別から来た人）「あっちにも大きなこいのぼりがあってテンションが上がっていました。家にはないので」また、オリジナルのこいのぼりが作れるワークショップも６日まで行われていて、子どもたちは夢中で色づけしていました。（小学生）「周りと中の色を違う色にした。楽しかった」（井上カメラマン）「札幌国際スキー場の上空です。春スキーを楽しむ多くの人で賑わっています」札幌市南区の札幌国際スキー場は６日までの営業です。多くのスキーヤーが最後の雪を楽しんでいました。ＪＲ新函館北斗駅では、ふるさとと行楽地で過ごした人のＵターンラッシュが見られました。（仙台から来た人）「おじいちゃんおばあちゃんの家に来たので、ゆっくりと家で休んで遊んできました」（京都から来た人）「ジンギスカンと海鮮とラーメンを食べた。ロープウェイも乗ったし五稜郭も上がって楽しかった」ＪＲ北海道の指定席の予約数は、新幹線・在来線ともに前年度と比べておよそ１０％増で、５月２日と５日がピークの見込みです。また、高速道路は午後６時をピークに、午後４時から午後９時までの間、札幌または道南方面に向かう道東道・トマムＩＣからむかわ穂別ＩＣの間で、穂別トンネル付近を先頭に最大１５キロの渋滞が予測されています。穏やかな天気の中、道内各地が賑わいを見せたこどもの日。６日も全道的に晴れて気温が高くなる見通しです。