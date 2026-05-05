村上宗隆メジャートップに並ぶ14号　鈴木誠也6号同点3ランで勝利に貢献　山本由伸は8三振・6回3失点で3勝目

メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が、メジャートップに並ぶ14号ホームランを放ちました。

暗闇の中でライトセーバーを振り抜くのは、メジャー1年目の侍・村上宗隆選手。

刀をバットに持ち替え、迎えた第3打席。

高く上がった打球がセンターへ。

3試合ぶりの一発は14号2ラン。

ホームランランキングでもメジャートップに並びました。

そしてカブス・鈴木誠也選手にも豪快な一発が飛び出しました！

左中間に突き刺さる6号同点3ラン。

飛距離139メートルの特大の一発で勝利に貢献です。

一方、ドジャースは、山本由伸投手が先発。

1カ月ぶりの勝利を目指しますが、初回いきなり2点を失います。

それでも尻上がりに調子を上げ、8つの三振を奪うなど6回3失点。

勝利投手の権利を持ってマウンドを降ります。

一方、19打席連続でヒットが出ていない大谷翔平選手。

試合前には、シーズン中では異例の屋外での打撃練習。

逆方向へ豪快な当たりを放つなど、柵越え連発でリラックした様子を見せていました。

この日もノーヒットで迎えた第5打席。

鋭い当たりも飛距離が足りず、センターフライ。

大谷選手は自己ワーストの24打席連続ノーヒット。

それでもチームは勝利し、山本投手は3勝目を挙げました。