村上宗隆メジャートップに並ぶ14号 鈴木誠也6号同点3ランで勝利に貢献 山本由伸は8三振・6回3失点で3勝目
メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が、メジャートップに並ぶ14号ホームランを放ちました。
暗闇の中でライトセーバーを振り抜くのは、メジャー1年目の侍・村上宗隆選手。
刀をバットに持ち替え、迎えた第3打席。
高く上がった打球がセンターへ。
3試合ぶりの一発は14号2ラン。
ホームランランキングでもメジャートップに並びました。
そしてカブス・鈴木誠也選手にも豪快な一発が飛び出しました！
左中間に突き刺さる6号同点3ラン。
飛距離139メートルの特大の一発で勝利に貢献です。
一方、ドジャースは、山本由伸投手が先発。
1カ月ぶりの勝利を目指しますが、初回いきなり2点を失います。
それでも尻上がりに調子を上げ、8つの三振を奪うなど6回3失点。
勝利投手の権利を持ってマウンドを降ります。
一方、19打席連続でヒットが出ていない大谷翔平選手。
試合前には、シーズン中では異例の屋外での打撃練習。
逆方向へ豪快な当たりを放つなど、柵越え連発でリラックした様子を見せていました。
この日もノーヒットで迎えた第5打席。
鋭い当たりも飛距離が足りず、センターフライ。
大谷選手は自己ワーストの24打席連続ノーヒット。
それでもチームは勝利し、山本投手は3勝目を挙げました。