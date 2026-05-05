女優のトリンドル玲奈(34)が5日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。第1子出産後の生活について語った。

トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表し、今年2月に第1子誕生を報告していた。

トリンドルは現在は出産後「2カ月半ぐらいで」と語り、仕事復帰については「ちょっとずつなので全然。体力の方は大丈夫なんですけれど」と明かした。

夜は眠れているかとの質問には「寝れています」と元気に回答。「6、7時間ぐらい夜ぶっ通しで赤ちゃんが寝てくれるので、一緒に寝ています」と声を弾ませた。

パーソナリティーの坂本美雨は出産後2カ月で仕事復帰し、子供を連れて行き周囲に助けてもらったという話になると、トリンドルは「いつ連れて行こうかなって。連れて行きたい気持ちはあるんですけれど、着いた瞬間にギャン泣きされたらどうしようとか」と心配していると話した。

坂本が子供は泣いたりしていたものの「思ったより大丈夫ですよ」「ぜひみんなに甘えてください」などと自身の体験を話すと、トリンドルは「近々チャレンジしてみます」と穏やかに話した。