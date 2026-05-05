お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ブレーク時、実はライバル視していた人気者2人を明かした。

この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。2人の関係について、自宅が近所で、女子会などを開くこともあったと説明した。

平野が学生時代バレーボールに熱中していたという「球技とかやられますか？」という質問に、「高校の時の球技大会とかでちょっとやったぐらいで、ボール触ってないですね」と真麻。「あんまり元々スポーツ、得意じゃないってわけじゃないんですけども、自ら積極的にやろうと思わないというか」と話すと、平野は「やっぱり、歌いたいですもんね」とニヤリ。

真麻といえば、フジテレビ時代、イベント毎日ステージで歌唱するなど、歌のイメージが強いが、真麻は「いやいや、私、よく皆さんから“カラオケ行ったらマイク離さないんでしょ？”とか“カラオケ大好きなんですよね”とか言われるんですけど、あれは会社の業務として歌っていただけで、別にそんなに歌うの好きじゃない。好きじゃないっていうか、仕事じゃないとあんまり歌わないです」とキッパリ。「カラオケとかも、二次会行こうかどうしようかなって迷っている時に“カラオケ行きます”って言われると“じゃあ帰ります”って感じです」と明かした。

これには、平野は「本当ですか！？」と驚き。真麻は「カラオケ行くよりも人とお話しする方が好きなので」とその理由を説明した。

平野は「私、本当、真麻さんと共演している時、たいがい歌われていたから」と苦笑。「本当にDJ KOOさんと高橋真麻さんは、本当にライバルだったんですよ、私の中で。全部持ってっちゃうから。そういうイメージがある」と笑った。