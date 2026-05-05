歌手はいだしょうこ（47）が5日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演し、うたのおねえさん時代の大ハプニングを明かした。

父はピアニスト、母は声楽家という音楽家の家庭に生まれた。宝塚音楽学校から宝塚歌劇団に入り、タカラジェンヌに。退団後はNHK「おかあさんといっしょ」で、19代目うたのおねえさんとして活躍した。

音楽のセンスはピカイチながら、天然でほんわかした性格から、愛されキャラでもある。一方で、うたのおねえさん時代のハプニングは語り草となっている。

パーソナリティーのフリーアナウンサー垣花正からは、「衝撃的な伝説というのは、しょうこおねえさんが描いた絵が、大変なインパクトのある、なかなか普通の人が描けないような絵だったんですね」と振られた。

はいだは当時、収録で番組キャラクター「スプー」の絵描き歌を披露。しかし、仕上がったのは、そのかわいらしい原型をとどめないようなホラーな絵で、子供たちに大きな衝撃を与えた。

はいだは「描いたとたんに子供が泣いちゃって」と、収録での子供たちの反応を告白した。さらに「それが全国に放送されたら、各ご家庭のお子さんも泣いちゃって、NHKにクレームの電話が入ってきたという」とも。スタジオは大きな笑いに包まれ、「まさか流しても、あんなにみんなが泣くとは思わなかったのかもしれない」と推測していた。

番組には当時の視聴者からメッセージが届いた。はいだは絵を描いた後、「おねえさん、一生懸命描きました」と話したといい、うまくいかなくても懸命に向き合う姿に共感したという内容だった。

はいだは「言ったかな…」とおぼろげな記憶ながらも、「温かいお言葉、ありがとうございます」と感謝を口にしていた。