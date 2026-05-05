辻ちゃん長女・希空（のあ）猫メイクで雰囲気ガラリ「眼力が強い」「2次元から出てきたみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が5月4日、自身のInstagramを更新。猫メイク姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「雰囲気変わる」辻ちゃん18歳長女の“猫メイク”ショット
希空は「猫メイク」とつづり、フードを被り口元に手を添えた自撮りショットを公開。跳ね上げたアイラインや束感のあるまつ毛が特徴的なメイクを施した姿を披露した。
この投稿にファンからは「メイクのクオリティが高すぎる」「雰囲気変わる」「2次元から出てきたみたい」「どんどん綺麗になっていく」「猫目ラインが似合ってる」「真似したい」「透明感がすごい」「眼力が強い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「雰囲気変わる」辻ちゃん18歳長女の“猫メイク”ショット
◆希空、猫メイクで雰囲気ガラリ
希空は「猫メイク」とつづり、フードを被り口元に手を添えた自撮りショットを公開。跳ね上げたアイラインや束感のあるまつ毛が特徴的なメイクを施した姿を披露した。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「メイクのクオリティが高すぎる」「雰囲気変わる」「2次元から出てきたみたい」「どんどん綺麗になっていく」「猫目ラインが似合ってる」「真似したい」「透明感がすごい」「眼力が強い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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