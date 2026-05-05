◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）

巨人・大勢投手（２６）がコンディション不良から７試合ぶりに復帰した。

３―２の８回から５番手でマウンドへ。本拠地の特別演出を背に登場するとＧ党から大きな拍手が湧いた。先頭・古賀は１３９キロの外角フォークで空振り三振。いきなり雄たけびを上げた。続く内山は二ゴロ。鋭い当たりだったが、吉川のファインプレーに助けられた。最後は武岡を３球全てフォークで空振り三振。最速は１５５キロだった。

今季は勝ちパターンの８回を任され、開幕から１１登板で１勝０敗７ホールド、防御率１・７４。しかし、４月２９日・広島戦（東京ドーム）の試合中にブルペンで異変を訴え、登板を回避していた。

前カードの阪神戦（甲子園、１〜３日）は遠征に帯同せず、残留練習でコンディション調整に専念。登録抹消はされていなかった。

３日はジャイアンツ球場でブルペン投球を行い「今の現状が自分のレベル。こうなっている結果が全てだと思うので、情けないというか、自分のレベルの低さを痛感しました」と一時離脱の悔しさをにじませていた。