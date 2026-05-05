ドル円１５７．２５近辺、ユーロドル１．１６８５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は157.25近辺、ユーロドルは1.1685近辺で推移している。本日これまでのレンジは、ドル円が157.15から157.30まで、ユーロドルは1.1677から1.1698までといずれも狭い範囲にとどまっている。NY終値157.24、1.1691付近での取引にとどまっている状況。



ドル円相場には、前日のような介入を思わせる急激な変動はみられていない。



NY原油先物は103ドル台後半から105ドル台前半で推移しており、大きな変動はみられていない。ただ、ホルムズ海峡の主導権をめぐる米国とイランの対立の構図には進展はみられず、引き続き緊張した状況となっている。



USD/JPY 157.23 EUR/USD 1.1686

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