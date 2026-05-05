テレビリポーター阿部祐二が5日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に大阪城からの中継リポートで生出演。10歳当時に相撲部屋からスカウトされたエピソードを明かした。

こどもの日の放送のため、出演者全員の子どものころの写真を当時の思い出とともに紹介した。阿部リポーターは大阪城公園における餃子イベントの生中継でスタンバイしていたが、MC石井亮次が現場と映像をつなぐ前に、スタジオで阿部リポーターの10歳当時のモノクロ写真を公開した。上半身裸で、化粧まわしをつけたいでたちだった。

阿部リポーターは「その写真ね、小学校5年生ぐらいですね。この直後に相撲部屋にスカウトされまして、入門直前までいきました。親の反対があったんで、入門は断念したんですけど、もうすぐ入門というはずだったんですね。でも、地方大会で優勝したんで、どこでも親方って見てるんですね。親方と行事さんが僕の小学校に来てですね、僕の腕を触るわけですよ。で、骨が太い、と。中学からちゃんこを食べれば、当時いた明武谷関（元関脇）っているんですよ『明武谷のようになれるから入門しなさい』って、僕はその気になっていた。それを今、思い出しました」と話した。