◇MLB ドジャース8-3アストロズ(日本時間5日、ダイキン・パーク)

今季3勝目を挙げた山本由伸投手について、ドジャースを率いるロバーツ監督は「今年は初回に少し苦しむ傾向があるのかもしれない」と口にしました。

この日は山本由伸投手が、中6日で先発マウンドへ。1点リードの初回にいきなり逆転を許しましたが、打線の大量援護を受けて2回以降は5回に一発を浴びるまでスコアボードに0を並べ続けました。

今季7度目の先発登板は、6回95球、被安打5の3失点。今季3勝目を手にした山本投手について、ドジャースのロバーツ監督は、「初回は少し苦しんでいたと思う。より力を使わないといけない場面が多かったね。とても良い打席を送っていて、打者を打ち取るのに苦労していた。でもその後は速球の球威を少し上げていったように見えた。それで空振りも増えたし、カーブもより多く使っていた。特に(6回先頭の)アルバレスを外角のストレートで三振に取った場面はとても良かった」と振り返りました。

2年連続の開幕投手を務めるなどここまで7試合に登板する山本投手ですが、初回に失点を許したのはこの日を含めて3度(4月15日メッツ戦、4月22日ジャイアンツ戦)。

ロバーツ監督も「初回については正直よく分からない。今年は初回に少し苦しむ傾向があるのかもしれないね」と分析しつつ、「ただ全体として見れば、今回もまた良い投球だったよ」と山本投手の投球を褒めたたえました。