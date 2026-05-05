お笑いコンビ・エルフの荒川が５日、インスタグラムを更新。俳優の木村拓哉とのプリクラ２ショットを公開した。

「生きる“伝説”たくちゃろとプリ」と書き出し、大量のハートマークの絵文字を投稿。また、「＃人生は素晴らしいです、私が証人です。平成。＃どゆことーーーーーーー！？！？！？！？！？！？＃ＯＫ一旦泣きますね！！」とハッシュタグを添え、泣く絵文字も投稿しながら喜びを表現した。

「木村拓哉さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出させて頂きました。ギャルカフェのみんなもほんまにありがとーほんとに夢すぎて逆に見返すの怖い！！笑ダメダメ！幸せを受け取れる人間にならないとね」とコラボした経緯を説明。相合い傘に「ラブ」「伝説」と描かれた写真をアップし、「ほんとにありがとうございました。感謝すぎ。うわぁあああああああああああああああああああああ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と興奮冷めやらぬ様子をつづった。

この投稿にファンからは「うらやましい」「すごい」「やばすぎる」「平成プリすぎて泣けます」などの反響が寄せられている。