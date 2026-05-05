猫の『受診スタイル』どのような選択肢がある？

1.一般的な通院スタイル（動物病院へ直接行く）

もっとも多くの飼い主さんが選ぶのが、キャリーに入れて動物病院へ連れて行く方法です。設備が整っているため、検査や処置の幅が広いのが大きなメリットといえるでしょう。

ただし、猫にとっては「移動＋知らない場所＋他の動物の気配」という三重のストレスになりやすいものです。

とはいえ、急な体調不良や詳しい検査が必要な場合は、このスタイルが最も安心です。普段からキャリーに慣らしておくことで、負担をぐっと減らせます。

2.往診（自宅に来てもらう）

最近増えているのが、獣医師に自宅へ来てもらう往診スタイルです。猫にとって慣れた環境で診察できるため、ストレスが少ないのが魅力です。

たとえば、病院では暴れてしまう猫でも、自宅だと落ち着いて診察を受けられるケースは少なくありません。高齢猫や持病がある子にも向いています。

ただし、レントゲンや血液検査などの設備が限られることが多く、対応できる内容に制限があります。軽い症状のチェックや定期診察向きと考えるとよいでしょう。

3.オンライン相談（遠隔でのアドバイス）

「すぐに病院へ行くべきか迷う…」そんなときに役立つのがオンライン相談です。

スマホで写真や動画を見せながら、獣医師にアドバイスをもらえるサービスも増えています。

たとえば「食欲はあるけど少し元気がない」「くしゃみが増えた」など、判断に迷う軽い変化にぴったりです。すぐに受診すべきかどうかの目安がわかるだけでも、飼い主の安心感は大きく変わります。

ただし、あくまで診断ではなく「相談」です。異変が続く場合や明らかな不調がある場合は、実際の受診が必要になります。

猫に合った受診スタイルの選び方＆病院に慣れる方法

大切なのは「正解を選ぶ」ことではなく、その子に合った方法を選ぶことです。

怖がりで外出が苦手な猫なら往診、健康チェック中心ならオンライン相談を併用するなど、組み合わせる発想も有効でしょう。

また、通院が必要になる場面に備えて、日頃から「病院＝怖い場所」にしない工夫も重要です。

まずはキャリーを普段から部屋に置き、ベッド代わりに使わせるのがおすすめ。おやつやお気に入りの毛布を入れておくと、「安心できる場所」と認識しやすくなります。

さらに、病院に行かない日でもキャリーに入れて短時間の移動練習をしておくと、本番のストレスが軽減されます。

「連れて行かれた＝必ず嫌なことがある」と学習させないことがポイントです。

診察後にご褒美をあげるのも効果的。小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ受診への抵抗が和らいでいきます。

まとめ

猫の受診方法は、ひとつに決める必要はありません。通院・往診・オンライン相談と、それぞれにメリットと向き不向きがあります。

大切なのは「いまの愛猫にとって負担が少ないかどうか」。その視点で選ぶだけでも、通院のハードルはぐっと下がるはずです。

そして、いざというときに慌てないためにも、普段から少しずつ病院に慣らしておくことが安心につながります。

無理のないスタイルを見つけて、愛猫にとっても飼い主さんにとっても、ストレスの少ない受診環境を整えていきたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)