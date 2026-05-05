山本彩、透明感バツグンのへそちらコーデに反響「理想のお顔」「ぎゃんかわ！天才！」
NMB48元メンバーで歌手の山本彩が4日にInstagramを更新。キュートな“へそちら”コーデを公開し、反響が集まっている。
【写真】山本彩、スタイルばつぐんのへそチラコーデ（ほか6枚）
山本は「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」と添え、ネイビーのタイトなミニTシャツとスウェットを合わせたファッションを紹介。シルバーのバッグに眼鏡など、小物使いもおしゃれなコーディネートとなっている。
タイトなTシャツからは、きれいなウエストラインとへそが覗いており、ファンからは「理想のお顔」「ぎゃんかわ！天才！」「かわいくて言葉失っちゃいました」「最高ファッション」などの反響が集まっている。
■山本彩（やまもと さやか）
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンを務める。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストとして活躍。2026年7月には、自身初となる日本武道館で行われるワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」が開催される。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）
【写真】山本彩、スタイルばつぐんのへそチラコーデ（ほか6枚）
山本は「寒がりな私でも半袖を着られる日が増えてきた」と添え、ネイビーのタイトなミニTシャツとスウェットを合わせたファッションを紹介。シルバーのバッグに眼鏡など、小物使いもおしゃれなコーディネートとなっている。
タイトなTシャツからは、きれいなウエストラインとへそが覗いており、ファンからは「理想のお顔」「ぎゃんかわ！天才！」「かわいくて言葉失っちゃいました」「最高ファッション」などの反響が集まっている。
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンを務める。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストとして活躍。2026年7月には、自身初となる日本武道館で行われるワンマンライブ「山本彩 LIVE at 武道館」が開催される。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）