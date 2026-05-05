◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２３年に続き、ＷＢＣを取材した。準々決勝で対戦したベネズエラ。強かった。メジャーでもチームの中心選手が多く、大会前は米国やドミニカ共和国の陰に隠れ気味だったが、頂点に立った。改めて世界の野球のレベルの高さを目の当たりにした。

侍ジャパンの敗因の一つに「ピッチクロック」（投球時間制限）が挙げられた。メジャーでは２３年に導入。ＮＰＢでは導入されておらず、侍戦士は苦しんだ。能見投手コーチも「自分たちのリズムで投げられないのはキツい」と投手陣の思いを代弁した。

大会後。何人かの日本人メジャーリーガーにピッチクロックのＮＰＢでの導入の是非について取材した。大谷（ドジャース）は「導入するべきだとはもちろん思う」と言い、菊池（エンゼルス）は「取り入れるべき」、菅野（ロッキーズ）も「導入できるのであればした方がいい」と口をそろえた。

ただ、３人の発言には前置きがある。「世界で勝ちたいなら」（大谷）、「ＷＢＣで勝つことを考えたら」（菊池）、「世界基準で戦うため」（菅野）。主張した思いの先にあるゴールは、国際大会での勝利だった。

ただし、ＮＰＢが目指す最優先事項がＷＢＣの優勝かといったらそうではなく、日本の野球を盛り上げることだろう。ピッチクロックで削られた投球間隔が肩肘の負担となり、故障が増えているという仮説もある。試合時間の短縮は興行面にも少なからず影響はある。例えばバスケのＮＢＡは国際ルールと試合時間すら違う。ＮＰＢは結論を急がず、慎重に議論していく必要がありそうだ。（メジャー担当・安藤 宏太）

◆安藤 宏太（あんどう・こうた） １３年入社。１９年から現職。３０球団の本拠地球場制覇へ残すはあと１つ。