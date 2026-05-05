国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。ツアー通算１２勝の小祝さくら（ニトリ）は５日、インコース９ホールを回った。

左手首の手術を経て復帰した今季は、これまで８試合を終えて開幕戦の１２位が最高。「先週の（ＮＴＴドコモビジネスレディスの）最終日はパットがすごく良かった。アイアンがあまり良くなかったけど、今日の練習で感覚は良くなった」。メジャーに向けて、仕上げに入った。

今年と同じ西コースで行われた２０２３年大会の第２ラウンドでは、アンダーパー３人の難コンディションの中で４アンダーをマークし、４２位から２位に浮上した。「あまり覚えていないけど、きっとショットがうまくいったんでしょうね。寒い中、耐えるゴルフでなんとかプレーしたような気がする」

強風に負けずスコアを作って優勝争いに加わり、３位で大会を終えた。西コースに対する好印象は「一応ある」と認めつつ「でも練習ラウンドをしていると『これ、ボギーたくさん来そうだな』みたいな雰囲気を醸し出していた。ショットの調子次第かな」とほほえんだ。

近年はメジャーＶを目標に掲げてきた。ワールドレディスサロンパスカップは今年で８度目の出場になる。「去年まではあまり実感がなかったけど、今年は『メジャー』っていう雰囲気が自分の中である。コースもすごく仕上がりがいいし難しいので、実力勝負になってくるんじゃないかなと思う」。今年は３年ぶりの西コース開催。得意コースで初のメジャータイトルをつかむ。（高木 恵）