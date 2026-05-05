『時すでにおスシ!?』永作博美の熱演に監督も絶句 涙の告白シーン裏側＆“ホタテ人気”爆発の現場秘話
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第5話（5日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
＜第5話見どころ＆注目ポイント＞
人生も、よこた鮨アカデミーでの授業も折り返し地点！みなとら生徒たちは大江戸と一対一の進路面談に臨むことに。まさか大人になってから進路面談!?と、卒業後のことを何も考えていないみなとが途方に暮れる中、クラスの中で一番まっすぐに鮨職人を目指していたはずの森のもとには、内緒で大学を辞めアカデミーに通っていることを知った母親が乗り込んできて…!?森家の家族問題に絡み、みなとは想像もしない展開に巻き込まれていきます。
舞台は鮨アカデミーの外へ！森の祖父役にはでんでんさん、母親役には佐藤江梨子さんという、パワフルな森ファミリーが登場します。観ていると絶対食べたくなる美味しいシーンとともに、物語はどんどん転がっていきますので、お見逃しなく！
＜第4話撮影裏話＞
みなとが焼肉店で、心のうちに抱えていたものを大江戸に吐露するシーン。徐々に深い部分に向かう場面だったため、撮影もいつも以上に集中モードに。
やっと打ち明けられた瞬間のみなとの表情、永作さんのお芝居は、もうこれ以上何も説明は要らないのでは、と思うほど、カットがかかった後、モニターの前にいた監督も私たちも言葉が出なくなるほど、目を見張る素晴らしいものでした。
一方、人に見せない部分と言う点では、澪が飼っているパグ犬・ホタテとのじゃれ合いや、意味がわからない寝言など、大江戸先生の知らない一面がさらに垣間見える回でもありました。実際にホタテとは撮影前や合間にコミュニケ―ションをとるなど、松山さんはじめキャストの方々も親睦を深めており、ホタテが現場に来ると、周囲に人だかりが。スタッフキャスト一同みんなメロメロの撮影でした！
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＜第5話見どころ＆注目ポイント＞
人生も、よこた鮨アカデミーでの授業も折り返し地点！みなとら生徒たちは大江戸と一対一の進路面談に臨むことに。まさか大人になってから進路面談!?と、卒業後のことを何も考えていないみなとが途方に暮れる中、クラスの中で一番まっすぐに鮨職人を目指していたはずの森のもとには、内緒で大学を辞めアカデミーに通っていることを知った母親が乗り込んできて…!?森家の家族問題に絡み、みなとは想像もしない展開に巻き込まれていきます。
舞台は鮨アカデミーの外へ！森の祖父役にはでんでんさん、母親役には佐藤江梨子さんという、パワフルな森ファミリーが登場します。観ていると絶対食べたくなる美味しいシーンとともに、物語はどんどん転がっていきますので、お見逃しなく！
みなとが焼肉店で、心のうちに抱えていたものを大江戸に吐露するシーン。徐々に深い部分に向かう場面だったため、撮影もいつも以上に集中モードに。
やっと打ち明けられた瞬間のみなとの表情、永作さんのお芝居は、もうこれ以上何も説明は要らないのでは、と思うほど、カットがかかった後、モニターの前にいた監督も私たちも言葉が出なくなるほど、目を見張る素晴らしいものでした。
一方、人に見せない部分と言う点では、澪が飼っているパグ犬・ホタテとのじゃれ合いや、意味がわからない寝言など、大江戸先生の知らない一面がさらに垣間見える回でもありました。実際にホタテとは撮影前や合間にコミュニケ―ションをとるなど、松山さんはじめキャストの方々も親睦を深めており、ホタテが現場に来ると、周囲に人だかりが。スタッフキャスト一同みんなメロメロの撮影でした！