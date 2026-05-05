当時から完成された美貌！IVEメンバーたちが「こどもの日」に幼少期の秘蔵写真を一挙公開

IVEメンバーの幼少期の姿が公開され、大きな反響を呼んでいる。

5月5日、IVEの公式SNSが更新された。

【写真】ウォニョンはバレエウェア…幼少期のIVE

「水を注ぐと大きくなります」というユニークな説明とともに、メンバーたちの幼少期の写真が公開されている。「こどもの日」にあわせて投稿された今回の企画では、メンバーたちが幼少期の写真と同じポーズを現在の姿で再現しており、ファンの目を楽しませている。

なかでもチャン・ウォニョンは、ピンク色のバレエウェアを着用し、両手を合わせて微笑む愛らしい姿を披露した。その笑顔は現在と驚くほど変わっておらず、幼い頃からすでに完成されたビジュアルを誇っていたことを改めて証明する形となった。

他のメンバーたちも、それぞれ個性あふれる過去の姿を見せている。アン・ユジンは切りそろえられた前髪に片手で顎を乗せる“花びらポーズ”で、当時から変わらぬキュートな笑顔を披露。ガウルはボブのパーマヘアにお姫様ドレスという斬新なスタイルを完璧に着こなし、レイは頭頂部で髪を結んだ可愛らしい“リンゴヘア”で視線を集めた。

（写真＝IVE公式Instagram）上からウォニョン、ユジン、ガウル

リズは澄んだ大きな瞳が印象的な、顎に手を添えた“オルチャン（美少女）”角度のポーズを当時から完成させていた。そして末っ子のイソは、赤ちゃんのぬいぐるみを持ってベンチに座る、現在の面影を色濃く残した愛くるしいワンピース姿を公開した。

（写真＝IVE公式Instagram）上からレイ、リズ、イソ

これらIVEメンバーたちの貴重な幼少期の姿に対し、SNS上では「そのまま成長した姿が奇跡」「当時からスターのオーラがある」など、世界中のファンから熱い反応が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。