【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

フリージアエンタープライズは、イベント「第64回 静岡ホビーショー」にてペイントテイマー新アイテムの発表を予定している。

公式Xアカウントでは予告画像が投稿され、エアブラシを使わずに梨地仕上げのような質感をしたサンプルが公開された。どのようなアイテムになるのか、会場での発表に期待したい。