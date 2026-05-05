お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。芸能界で作った部活を明かした。

この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。2人の関係について、自宅が近所で、女子会などを開くこともあったと説明した。

真麻から「ストレス発散は何ですか？」と質問を受けた平野は「私はバレーボールを学生時代からずっと続けていて、2年ぐらい前に“芸能界のバレーボール部を作ろう”と思って、元全日本の狩野舞子ちゃんを誘ってバレー部を作ったんです」と告白。

真麻が「もうプロじゃないですか！」とツッコむも、平野は「いやいや、芸能界って言っても、芸能人だけじゃなくて、マネジャーさんとかメークさんとかディレクターさんとか、昔やっていたけど今はできないっていう人を集めて、やっていて。月1から2ぐらいバレーボールをやっていて」と明かした。

「バレーボールの仕事もやるので。やっぱりバレーボールをやっている時は本当にリフレッシュします」と平野。「次の日はもう（筋肉痛で）イグアナ状態ですけど、凄い楽しいですね、やっぱり」と笑みを浮かべた。

これに、真麻も「いい趣味ですね」と感心。平野は「そうなんですよ。続々とメンバーが増えて、吉田沙保里さんが前回から正式メンバーに入ってくれて。（バレーは）未経験なんですけど、やっぱり世界レベルなので、動きが全然違いますね。どんどんうまくなっていって。すごいです、タックルの動きっていうんですか。（上達が）早い。ボールの下に入るのが上手いんですよね。凄いんです。下に。もうスッと」と苦笑。「面白いです。プロゴルファーの方がいらっしゃったりとか、やっぱりアスリートの方もいらっしゃるので」と話した。