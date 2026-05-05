俳優の山本舞香さんが自身のインスタグラムを更新し、第一子を妊娠したことを公表しました。

山本舞香さんは、２０２４年に人気ロックバンド「MY FIRST STORY」のメンバー・Hiroさんと結婚したことを公表しています。



【写真を見る】【 山本舞香 】 第一子妊娠を公表 夫は「マイファス」Hiroさん 「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います。」





山本舞香さんは「第一子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います。」と綴ると、青空に子ども用の靴をかかげた写真をアップし報告しています。







２０２４年１０月、山本舞香さん、Hiroさんは、インスタグラムに「We got married.」とコメントを綴り、２ショット写真を複数アップ。







更に、２人はインスタグラムに直筆の署名入りでコメントをアップし「私たち、MY FIRST STORY Vo. Hiroと俳優 山本舞香は結婚いたしました事をご報告させて頂きます。」「これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っております。」と、記していました。







また、２０２４年１０月１３日の山本舞香さんの誕生日には「お誕生日はお家でダラダラして 夜は夫と友達と食事をしてお誕生日&結婚のお祝いしてもらいました」と、ケーキを前に、花束を抱えた、夫・Hiroさんとの２ショット写真をアップ。

続けて「一生忘れないとっっっても幸せな1日でした。」「本当に本当にありがとうございます」と、その思いを明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】