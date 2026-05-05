４連勝中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は６日、ホームのプレドでＪ３長野と対戦する。１０年ぶりの５連勝へ、５日は札幌・宮の沢で最終調整した。

順調に全メニューを消化した中の一人、ＭＦ田中宏武（２７）は、前節２日のアウェー・Ｊ３岐阜戦で０―０の後半１４分から出場。右サイドバックの位置から中央への積極的な駆け上がりで、同４４分のＭＦ原のゴールとアディショナルタイムにＦＷ大森が挙げた２点に絡み、３―０勝利につなげた。「０―０の状況だったので。とにかく勝ちに行くってことを考えながら出た」。気持ちの入ったプレーが、７年ぶりの４連勝と７試合ぶりの完封勝利を飾る一因となった。

２月８日の開幕・Ｊ２いわき戦は左サイドハーフでスタメン出場したが、後半１７分にピッチを退き、チームは０―１で敗戦。「守備の時間が長かったのもあるけど、攻撃の部分でボールを持った時もそうだし、ないときのアクションもあまり増やせなかった」。完敗に終わった不完全燃焼の一戦をそう振り返る。

第２節以降は、ベンチにも入れない日々が続いたが「良い選手は多いが、自分は負けてないという気持ちは常に持ちながらやっていたので。毎試合、メンバーに入る、スタメンで出るつもりでやってきた。入れなかったらめちゃくちゃ悔しかったが、次の週は絶対に入ってやるっていう気持ちで毎週やってた」。下を向くことは一切、なかった。

メンバーの大幅な入れ替えもあり、岐阜戦で開幕戦以来のベンチ入りを果たし、１３試合ぶりのピッチで得点にも絡んだ。「どこかで気持ちが落ちるとかはなかったので。それが久しぶりに出た試合で、ある程度できた要因かなと」。準備を怠らなかったことでチャンスをものにし、好結果につなげた。「今はチーム全体が流動性を持ちながらどんどん前にアクションを起こして、というのはできている。今はそういう部分で、自分でも手応えはあるので」。感じる進化は引き続きプレーで示していく。

長野戦では２試合連続でピッチに立つ可能性が高い。今回も自身のすべき役割は理解している。「前に出て行くというところは自分の武器。ダイレクトにゴールに向かっていく、よりはっきりしたプレーっていうのを意識しながらやりたい」。イメージ通りの動きが２得点につながった前節の自信を胸に、田中宏が再び輝きを放ちにいく。（砂田 秀人）