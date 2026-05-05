2児の母・河北麻友子、ミニ丈×オーバーサイズジャケットで美脚スラリ「体の半分が脚」「スタイルキープ法知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの河北麻友子が5月4日、自身のInstagramを更新。韓国の街角でのミニ丈コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳2児の母モデル「骨格からレベル違う」美脚際立つミニ丈韓国コーデ
河北は、韓国の国旗の絵文字と水色のハートの絵文字を添えて、韓国でのプライベートショットを複数枚投稿。チェックのミニ丈ワンピースにオーバーサイズの黒い皮のジャケットを合わせた、スラリと長い脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿には「体の半分が脚」「スタイルキープ法知りたい」「スタイルが異次元」「コーデめっちゃ可愛い」「骨格からレベル違う」「韓国楽しんでね」「いつまでも可愛い」などの反響が寄せられている。
河北は2021年1月に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子出産を発表。2025年10月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】34歳2児の母モデル「骨格からレベル違う」美脚際立つミニ丈韓国コーデ
◆河北麻友子、韓国でのプラベショット公開
河北は、韓国の国旗の絵文字と水色のハートの絵文字を添えて、韓国でのプライベートショットを複数枚投稿。チェックのミニ丈ワンピースにオーバーサイズの黒い皮のジャケットを合わせた、スラリと長い脚が際立つコーディネートを披露した。
◆河北麻友子の投稿に反響
この投稿には「体の半分が脚」「スタイルキープ法知りたい」「スタイルが異次元」「コーデめっちゃ可愛い」「骨格からレベル違う」「韓国楽しんでね」「いつまでも可愛い」などの反響が寄せられている。
河北は2021年1月に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子出産を発表。2025年10月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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