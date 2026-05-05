3児の父・つんく♂「長男、長女ついに18歳の成人です」手作りケーキなど並ぶそれぞれのパーティーの様子公開「全然違うパーティーで面白い」「豪華で喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が5月4日、自身のInstagramを更新。長男、長女それぞれのバースデーパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】57歳天才音楽P「飾り付けも可愛い」お菓子・バルーンで飾り付けた18歳長女の豪華誕生日パーティー
つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です」「ということでバースデーパーティ。二人は別日に開催！一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！」などとつづり、長男と長女それぞれのバースデーパーティーの様子を投稿。パステルカラーのクリームで彩られたケーキや、マカロン、クッキー、フルーツの盛り合わせ、キッシュ、ペンネ、ナゲットなどが並び、カラフルに飾り付けられた長女のパーティーと、キャンドル以外に飾りのないブラウニーのバースデーケーキや大きな肉のステーキ、春雨サラダ、ジャガイモ、トウモロコシ、ポテトチップスといった食べ物が並ぶ長男のパーティー、それぞれ対照的な様子を見ることができる。
つんく♂は「ほんま、生まれてきてくれてありがとう！ パパもママもマジで幸せです。愛してるよ！」と、子供たちへの愛と感謝の言葉で投稿を締めくくっている。
この投稿には「それぞれ全然違うパーティーで面白い」「豪華で喜びそう」「子供の成人って嬉しくて寂しいですよね」「飾り付けも可愛い」「ストレートな愛情表現に感動」「おめでとうございます」といった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
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◆つんく♂、長男長女それぞれのバースデーケーキなど披露
つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です」「ということでバースデーパーティ。二人は別日に開催！一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！」などとつづり、長男と長女それぞれのバースデーパーティーの様子を投稿。パステルカラーのクリームで彩られたケーキや、マカロン、クッキー、フルーツの盛り合わせ、キッシュ、ペンネ、ナゲットなどが並び、カラフルに飾り付けられた長女のパーティーと、キャンドル以外に飾りのないブラウニーのバースデーケーキや大きな肉のステーキ、春雨サラダ、ジャガイモ、トウモロコシ、ポテトチップスといった食べ物が並ぶ長男のパーティー、それぞれ対照的な様子を見ることができる。
◆つんく♂の投稿に反響
この投稿には「それぞれ全然違うパーティーで面白い」「豪華で喜びそう」「子供の成人って嬉しくて寂しいですよね」「飾り付けも可愛い」「ストレートな愛情表現に感動」「おめでとうございます」といった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
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