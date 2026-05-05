これからの予定【経済指標】
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:30
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.7% 前回 0.3%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス財政収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -321.0億ユーロ
【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 1.0%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想 -19.7億カナダドル 前回 -57.4億カナダドル
【米国】
貿易収支（3月）21:30
予想 -597.0億ドル 前回 -573.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 52.0 前回 51.3（非製造業PMI・確報値)
予想 N/A 前回 52.0（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（4月）23:00
予想 53.7 前回 54.0
JOLTS求人件数（3月）23:00
予想 681.0万人 前回 688.2万人
新築住宅販売件数（3月）23:00
予想 67.0万件 前回 N/A
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（CPI）（4月）15:30
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.7% 前回 0.3%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス財政収支（3月）15:45
予想 N/A 前回 -321.0億ユーロ
【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2026年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 1.0%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想 -19.7億カナダドル 前回 -57.4億カナダドル
【米国】
貿易収支（3月）21:30
予想 -597.0億ドル 前回 -573.0億ドル
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 52.0 前回 51.3（非製造業PMI・確報値)
予想 N/A 前回 52.0（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（4月）23:00
予想 53.7 前回 54.0
JOLTS求人件数（3月）23:00
予想 681.0万人 前回 688.2万人
新築住宅販売件数（3月）23:00
予想 67.0万件 前回 N/A
※予定は変更されることがあります。