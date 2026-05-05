【スイス】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:30
予想　0.4%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.7%　前回　0.3%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス財政収支（3月）15:45
予想　N/A　前回　-321.0億ユーロ

【香港】
実質ＧＤＰ(速報)（2026年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　1.0%（前期比)
予想　3.8%　前回　3.8%（前年比)

【カナダ】
国際商品貿易（3月）21:30
予想　-19.7億カナダドル　前回　-57.4億カナダドル

【米国】
貿易収支（3月）21:30
予想　-597.0億ドル　前回　-573.0億ドル

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想　52.0　前回　51.3（非製造業PMI・確報値)
予想　N/A　前回　52.0（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（4月）23:00
予想　53.7　前回　54.0

JOLTS求人件数（3月）23:00
予想　681.0万人　前回　688.2万人

新築住宅販売件数（3月）23:00
予想　67.0万件　前回　N/A

※予定は変更されることがあります。