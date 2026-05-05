テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高止まり状態 ０．７２付近がレジスタンス テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高止まり状態 ０．７２付近がレジスタンス

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、高止まり状態 ０．７２付近がレジスタンス



0.7247 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7235 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7165 一目均衡表・転換線

0.7163 10日移動平均

0.7139 現値

0.7136 21日移動平均

0.7092 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7031 一目均衡表・基準線

0.7024 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6991 一目均衡表・雲（上限）

0.6958 100日移動平均

0.6928 一目均衡表・雲（下限）

0.6751 200日移動平均



豪ドル/ドルは、４月中盤までの上昇トレンドが緩和されている。ここ２週間は０．７２００台に乗せると上値を抑えられている。一方、下値も０．７１００付近でサポートされている。ＲＳＩ（１４日）は５４．０と中立付近に落ち着いている。目先は、０．７２００付近のレジスタンスの強さを見極める局面となっている。

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