フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。以前自宅が近かった人気芸人を明かした。

この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。平野との関係について「ノラさんとはプライベートで、住んでいる場所が近かった」と説明。「（以前は）女子会をさせていただいたりしました」と交流があったとした。

そんな中、平野は「私、結婚前にお会いしてるんですよね」と真麻の結婚前に会ったことがあると告白。真麻は「あの“泡のイベント”の時ですね」と笑いつつ、「中野でマーク・パンサーさんが主催の泡がいっぱいバーって吹き出てくるDJイベントみたいな。もう10年くらい前ですね。それにノラさんはイベントで出演者として行かれていて」と明かした。

平野も「泡だらけなんですよ。もう本当バブリーな感じで、真夏に」と話した。

真麻は参加者の1人だったそうで、「夫がマーク・パンサーさんとお友達で、それで夫の友達と10人ぐらいで行った時に、ノラさんが壇上でステージをされていて」とした。

当時、バブリーネタでブレークしていた平野。50音の一文字を言うと、そこでバブリー語で返すというネタをやっていたといい、客席に「誰か言いたい人？」みたいに声をかけた時に、真麻が挙手。

「“え！？”ってなりましたよね。“なんで高橋真麻さんが？”って」と平野。「その時に“さすが真麻さんぐらいになると泡パーティー来るんだな”って思いました。“やっぱりすげえ、芸能人だな”って」と懐かしんだ。