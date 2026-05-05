滋賀レイクス、前田健滋朗HCが契約満了で退任「私にとってかけがえのない時間」…2季で31勝88敗

滋賀レイクスは5月5日、前田健滋朗ヘッドコーチが契約満了に伴い、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」をもって退任することを発表した。

前田HCは大阪府出身の35歳。トヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）、メルボルン・ユナイテッド、秋田ノーザンハピネッツでスカウティングコーチやアシスタントコーチを歴任し、2021－22シーズンに長崎ヴェルカのアソシエイト・ヘッドコーチに就任した。翌シーズンから2シーズンにわたって指揮官を務め、2024－25シーズンに滋賀のHCに。2シーズンで31勝88敗の成績を残した。

前田HCは公式HPで「いつもご支援・ご声援を頂き、ありがとうございます。この度、2年間お世話になりました滋賀レイクスを退団することになりました。初めに、2年間HCを任せて頂き、そしてどんな時も支えて頂き、素晴らしい時間を共に過ごさせていただいた滋賀レイクスの関係者の皆様に感謝申し上げます。また、パートナー・行政の皆様、そしてブースターの皆様、2年間どんな時も熱く、温かいご支援、日本一のご声援を頂き、ありがとうございました。悔しいことが多かった2年間ですが、私にとってかけがえのない時間となり、滋賀が特別な場所になりました。最後に、2年間共に多くの時間を過ごした選手スタッフの皆様、いつも助けて頂き、ありがとうございました。滋賀レイクスの今後の発展並びに滋賀県がさらに盛り上がることを祈念しております。ありがとうございました！！」とコメントした。